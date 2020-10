Ensemble Foaie Verde live im Schwanen

Sie stammen aus vier verschiedenen europäischen Ländern und verschmelzen rumänische Folklore, rasante Balkanrythmen sowie bulgarische, jugoslawische und türkische Melodien zu einem unwiderstehlichen Sound. Das Ensemble um den Geiger Sebastian Mare und die Sängerin Katalin Horvath spielt auf, entzündet die Musik der Roma und der Länder Südosteuropas authentisch, weil in eigenen Versionen eigener, heutiger Musiksprache, und bietet ein musikalisches Erlebnis, das sonst in Deutschland rar ist.

Mit Vladimir Trenin am Bajan, Frank Wekenmann an der Gitarre und Veit Hübner am Kontrabass ist die Band international und supergut besetzt. Verwegen krumme Rhythmen und kaum zu fassend schnelle Läufe auf Violine, Akkordeon, Gitarre und Kontrabass treffen auf starken, aus den Tiefen kommenden Gesang. Ungezügelte Energie und Spiellust wechseln sich ab mit leisen, melancholischen Klängen. So gelingt es Foaie Verde, die traditionelle Musik des Balkans authentisch wiederzugeben und sie gleichzeitig mit neuen Elementen, mit dem „Heute“ zu füttern.

Sebastian Mare (Geige) / Katalin Horvath (Gesang) / Frank Wekenmann (Gitarre) / Vladimir Trenin (Bajan) / Veit Hübner (Kontrabass)

Weitere Informationen über die Band gibt es auf der Website www.foaie-verde.de.

Karten sind im Vorverkauf, online und an allen VVK-Stellen (reservix) erhältlich.

Der Eintritt für die Veranstaltung kostet 17,50 Euro, 14,20 Euro ermäßigt. An der Abendkasse kosten die Tickets 19 Euro bzw. 16 Euro ermäßigt. Eine Reservierung für die Abendkasse ist möglich unter0 71 51/50 01-16 74.