Entrückt aus der Gesellschaft bröckeln die Fassaden

Der Cop Paul Miller repräsentiert Recht, Ordnung und Gesetz in der texanischen Hauptstadt Austin; seine Uniform verleiht ihm Sicherheit und erlaubt ihm, als Autoritätsfigur die Fassade um sein eigentliches aufrecht zu halten. Auf die buchstäbliche Handvoll Dollar hofft Lato Kaminski auf den hiesigen Gasförderfeldern. Truckfahrer Frank Spencer liebt die Weite Amerikas und die Freiheit seines Berufes - ist aber innerlich in anderer Weise gebunden. Alle drei sind homosexuell, hoffen auf die Erfüllung ihrer geheimen Sehnsüchte durch den jungen Mexikaner Jerimez Cocha – einer, der selbst getrieben ist von der Sehnsucht nach einem besseren Leben in den USA.

In diese Konstellation platzt der deutsche Journalist Mark Heidberger hinein, seine Karriere als Journalist liegt hinter ihm und in Trümmern. Im texanischen Nirgendwo bringt er nun eine Dynamik in Gang, die stetig Fahrt aufnimmt - und auf ein bitteres Ende zusteuert.

In seinem sechsten Roman befasst sich Thomas Schwandt mit Lebensgeschichten, die einander zufällig streifen, worin es aber Parallelen zu finden gibt. Vor der Kulisse einer Anders-Welt, entrückt aus der Gesellschaft – in der sie alle zwar funktionieren, aber keine Erfüllung finden – bröckeln die Fassaden. Über die bildhafte, geschliffene Sprache und die lebendig erzählte Szenerie wird die unfreiwillige Isolation, in die sich alle Männer wörtlich und sinnbildlich begeben haben, selbst für den Leser spürbar. Und spürbar ist auch, dass die Begegnung kein gutes Ende nehmen kann.

„Störenfried" von Thomas Schwandt, Südwestbuch Media Entertainment (SME), 2020, ISBN: 978-3-96438-027-2, 262 Seiten.