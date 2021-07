Enzo & Enzo in der Talaue

Waiblingen. Das Beste aus Italo-Pop und italienischer Klassik, präsentiert von zwei atemberaubenden vollmundigen Stimmen, das erwartet die Besucher des VfL-Biergartens „La Nonna“ in Waiblingens Talaue am Samstag, dem 3. Juli, ab 20 Uhr. Enzo und Enzo, der eine Tenor, der andere Popsänger, laden zu einem unterhaltsamen Streifzug durch die italienischen Hitparaden.

Ihre einzige Eigenkomposition haben sie auch im Gepäck: „Solange die Welt sich dreht“, ein emotionaler bilingualer Song, der gerade für viel Furore sorgt im Pop-Biz und eine Brücke baut zwischen Klassik und Pop sowie und Deutsch und Italienisch.

Enzo & Enzo - beide verbindet mehr als ihre gleichen Vornamen: Beide stammen aus Süd-Italien, beide leben im Raum Stuttgart, beide sind seit mehr als 35 Jahren musikalisch aktiv, beide waren und sind auch in „seriösen“ Berufen erfolgreich: der eine, Enzo D‘Eugenio, als mehrfach ausgezeichneter Koch, und ehemaliger Besitzer des Nobel-Restaurants Bellini in Pforzheim, der andere Enzo Picone (53) als Friseurmeister mit eigenem Salon in Bietigheim.

Vor allem aber vereint sie ihre Leidenschaft zu italienischer Musik. Egal ob Klassik, egal ob Pop. „Nur gut muss es sein - und die Seelen berühren!“

Und darauf basiert auch ihre Freundschaft. Jahrelang waren beide erfolgreich mit gleich mehreren Bands und italienischem Repertoire unterwegs, der eine eher mit Pop, der andere mit Crossover. Nach vielen Höhen und Tiefen wagen sie nun zusammen einen musikalischen Neuanfang - zusammen. Mit ihrem Song „Solang die Welt sich dreht“ schafften sie es in mehrere TV-Sendungen und Radio-Playlists.

Enzo Picone: „Dieses Gefühl soll den Menschen ganz besonders in der aktuellen Zeit die Kraft geben, sich selbst anzunehmen. Ganz nach dem Motto: Liebe dich selbst und die Welt“. Klar ist: Enzo und Enzo werden ihr emotionales deutsch-italienisches Klangkonzept weiterführen - weitere Songs sind in der Planung.

Anmeldung

Eine vorherige Anmeldung beim Veranstalter unter0 71 51/2 56 95 25 ist erforderlich. Weitere Informationen auch auf https://lanonna-waiblingen.de.