Erfrischend neue Volksmusik und Kabarett

Urbach. Sarah (29), Tabea (27) und Jonas (24) blasen mit jugendlichem Elan und meisterlichem Können „einen erfrischend neuen Wind ins alte Segel“ (Augsburger Allgemeine). Sie lassen ihren Vater gnädigerweise noch mitspielen – als Texter hat er schließlich nicht alles verlernt. Hans Well & Wellbappn sind am Samstag, 23. April, 20 Uhr, in der Auerbachhalle in Urbach zu erleben.

Hans Well textet also, sein Nachwuchs kritisiert, verbessert, vertont seine Werke mehrstimmig und bringt den Vater mit virtuosen Musikstücken zur Verzweiflung – bisweilen sogar zum Üben.

Neue Lieder werden schnell umgesetzt. Im bewährten Stil von Hans Well gründen die Themen in der Mitte der Gesellschaft und machen sich in bester Manier der Biermösl Blosn über Mitmenschen, verantwortliche politische Köpfe oder sich selbst lustig.

Wellbappn, das ist ein neuer, frischer musikalischer Satirewind, ein unglaublich lockeres, entspanntes Gesangs-Kabarett, in dem sich der routinierte Papa niemals zu wichtig nimmt, ein generationenübergreifender virtuoser Leckerbissen.

Mit ihrer Mischung aus Volksmusik und Kabarett haben sich die Wellbappn schon weit über die Grenzen der bayerischen Kleinkunstszene hinaus eine Fangemeinde erspielt. Hans Well kennen viele Fans in Bayern, Österreich und Deutschland noch bestens aus der Zeit, als er mit der Biermösl Blosn für Furore sorgte.

Weitere Infos gibt es unter www.hans-well.de

Nachholtermin aus 2020

Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um einen Nachholtermin vom 27. November 2020. Bereits erworbene Karten sowie das Abo aus 2020 sind weiterhin gültig.

Weitere Karten im Vorverkauf gibt es coronabedingt derzeit nur beim Servicebüro des Urbacher Rathauses,0 71 81/80 07-99, servicebuero@urbach.de, und online bei Reservix auf www.reservix.de.

Der Eintritt kostet 21 Euro plus Gebühr im Vorverkauf und 24 Euro an der Abendkasse. Es gelten die zum Veranstaltungstermin gültigen Corona-Bestimmungen.