Eric Gauthier und Dance Company im Bürgerzentrum Waiblingen

Waiblingen. Eric Gauthier ist mit seiner Dance Company und Freunden wieder zu Gast im Bürgerzentrum Waiblingen: Zwei Vorführungen zeigen modernes Ballett auf höchstem Niveau am Donnerstag, 12. Mai und Freitag, 13. Mai, jeweils um 20 Uhr.

Eric Gauthier - Tänzer, Choreograph und Entertainer - lädt nach den großen Erfolgen seiner Galaabende in den vergangenen Spielzeiten neuerlich befreundete Tanzcompanien ins Bürgerzentrum ein und präsentiert mit seinem Ensemble Gauthier Dance // Dance Company Theaterhaus Stuttgart und seinen Gästen exklusiv in Waiblingen einen mitreißenden Querschnitt durch den modernen Balletttanz.

Walzer & Tango

Große Ensemblestücke stehen bei den Gästen im Vordergrund: Gastensemble ist das Ballett des Mainfrankentheaters aus Würzburg unter der Leitung der Ballettdirektorin Dominique Dumais, das einen Ausschnitt zum Thema „Walzer & Tango“ im Gepäck hat.

Das Ballett des Theaters Nordhausen unter der Leitung von Ballettdirektor Ivan Alboresi zeigt einen Ausschnitt aus seiner neuen Produktion „Treffen wir uns“.

Das Pfalztheater Kaiserslautern unter seinem Direktor James Sutherland präsentiert zwei Stücke: einen Ausschnitt aus seiner Produktion „Cassandra“ sowie einen neuen „Bolero“. Die Company Idem aus der Schweiz bringt ihr neues Solo „Distortion“ mit nach Waiblingen.

Silent Swan

Solisten aus Eric Gauthiers Ensemble ‚Gauthier Dance // Dance Company Theaterhaus Stuttgart’ zeigen mehrere Werke, unter anderem die Premiere einer Choreographie von Louiza Avraam, einer Tänzerin aus den eigenen Reihen.

Ein Ausschnitt aus der aktuellen Produktion „Seven Sins“ wird dabei sein und das Solo „Silent Swan“ der großartigen Bruna Andrade aus „The Dying Swans Project“.

Last but not least präsentiert die neue Junior Company‚ Gauthier Dance Juniors//Theaterhaus Stuttgart’ die Premiere einer Choreographie von Nacho Donato - bei ihrem allerersten Gastspiel überhaupt.

Vorverkauf

Kartenverkauf an den üblichen Vorverkaufsstellen, zu Beispiel in der Touristinformation Waiblingen (i-Punkt), Scheuerngasse 4, 0 71 51/50 01-83 21 und im Internet unter www.waiblingen.de, www.buergerzentrum-waiblingen.de oder www.eventim.de.