Erinnerung an die Juden-Deportationen

Backnang. In Erinnerung an die Schreckenstage vor 80 Jahren, als die Gestapozentrale in Stuttgart die Verschleppung der Jüdinnen und Juden auch aus unserer Region in die Todeslager im Osten organisierte, liest der Oberroter Autor Titus Simon am Samstag, 21. Mai, um 16 Uhr in der Friedhofskapelle auf dem Stadtfriedhof Backnang aus seinem Roman „Hundsgeschrei“.

Den musikalischen Teil dieser Veranstaltung übernimmt das „Duo Chawwerusch“.

In den Tagen vor den Deportationen wurden die Menschen in ihren Wohnorten zusammengetrieben und dann – oftmals mit „Sonderwagen“, die an regulär verkehrende Züge angehängt wurden – nach Stuttgart und dort in das Sammellager auf dem Killesberg gebracht.

Die erste große Juden-Deportation erfolgte bereits am 1. Dezember 1941. Ihr folgten zwischen dem 26. April 1942 und dem 11. Januar 1944 sieben weitere große Verschleppungen aus Württemberg, systematisch organisiert in der Gestapozentrale im Stuttgarter „Hotel Silber“.

Die ebenfalls in Oberrot lebenden Künstler Karl-Heinz Loske (Gitarre und Gesang) und Ulrike Narciss (Cello) haben sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrer Liedauswahl an die einstmals breite und unverwechselbare Vielfalt, die Poesie und Freigeistigkeit der jüdischen Musikkultur zu erinnern.

Eine gemeinsame Veranstaltung des Albvereins Backnang mit dem Arbeitskreis Erinnern und Mahnen im Heimat- und Kunstverein Backnang.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.