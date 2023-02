Waiblingen. Schauspielerin Claudia Michelsen präsentiert am Samstag, 25. März, ein Kaleidoskop der Erinnerungen von und an Marlene Dietrich. Die Lesung beginnt um 20 Uhr im Bürgerzentrum Waiblingen.

Ikone, Vamp und Diva: Bilder, die mit Marlene Dietrich verbunden werden, seit sie nach ihrem Triumph in „Der blaue Engel“ 1930 begann, von Berlin aus die Welt zu erobern. Sie war widersprüchlicher, moderner und kompromissloser als jeder andere Hollywoodstar und zog Hosen an, als Frauen dafür auf offener Straße Prügel ernteten, holte ihr Kind nach Hollywood, als Muttersein das Aus für einen erotischen Filmstar bedeutete und widerstand den Lockrufen Hitlers, als viele ihrer Kollegen umfielen. In einem Alter, in dem andere für immer von der Bühne abtraten, begann sie eine zweite Karriere als Diseuse. Aber wie konnte sie, die mit ihrer übermächtigen erotischen Aura Weltruhm erlangte, sich als „nicht schön“ bezeichnen? Warum zweifelte sie an ihren schauspielerischen Fähigkeiten? Und warum klagte sie, die Umschwärmte, ein Leben lang über Einsamkeit?

Claudia Michelsen setzt aus der Gegenüberstellung von Innen- und Außensicht ein faszinierendes Gesamtbild der Diva zusammen. Michelsen spielt seit 2013 sie im „Polizeiruf 110“ die Kriminalhauptkommissarin Brasch. In Erinnerung bleiben ihre Rollen wie in „Der Turm“ und in „12 heißt: ich liebe Dich“, für letztere war sie für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Auch in den Mehrteilern „Ku’damm 56, 59 und 63“ war die zweifache Grimme-Preisträgerin zu sehen.

Vorverkauf

Karten gibt es an den üblichen Vorverkaufsstellen, zum Beispiel in der Touristinformation Waiblingen (i-Punkt), Scheuerngasse 4,0 71 51/50 01-83 21 und im Internetzum Beispiel unter www.waiblingen.de.

Die Kartenpreise sind gestaffelt, der Eintritt kostet zwischen 27 und 36 Euro, ermäßigt zwischen 22 und 31 Euro.

Die Veranstaltung wird von der Stadtbücherei Waiblingen mit einer Medienausstellung begleitet.