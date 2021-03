Ermutigungsgottesdienste vor Ort oder über Youtube

Schorndorf. Zu drei Ermutigungsgottesdiensten unter dem Titel „Hoffnung in der Krise“ lädt die Christus-Bewegung Lebendige Gemeinde im Bezirk Schorndorf/Schwäbisch Gmünd herzlich ein. Los geht’s am Montag, 8. März, um 19 Uhr im Forum Schönblick, Willy-Schenk-Straße 9 in Schwäbisch Gmünd, mit Jugendmissionar Andy Kögl zum Thema „hOFFnung (wenn Krisen nicht das Ende, sondern der Anfang sind)“.

Am Montag, 15. März, 19 Uhr in der Versöhnungskirche, Krummhaarstraße 31 in Schorndorf, spricht Prälat i. R. Ulrich Mack zum Thema „Wie Elia aus der Krise kam“.

Abschluss ist am Montag, 22. März, um 19 Uhr in der Stiftskirche, Marktplatz 8 in Weinstadt-Beutelsbach, mit Jugendreferent Christoph „Bolle“ Reith. Das Thema lautet „Jona #läuftbeidir?! – ein Worship-Ermutigungsgottesdienst“.

Alle, die nicht vor Ort sein können, haben die Möglichkeit, die Gottesdienste über Youtube live mitzufeiern: www.lebendige-gemeinde.de/schorndorf-schwaebischgmuend/.

In der Pressemitteilung steht: „Wir leben in besonderen Zeiten. Um uns gegenseitig zu schützen, gehen wir zueinander auf Distanz. Es fehlt uns an menschlicher Wärme und Zuwendung. Staat und Gesellschaft befinden sich in einer Krise. Als Christen wollen wir nicht auf die Stimmen der Pessimisten hören, sondern erkennen, dass gerade die Krise ein besonderer Ort der Gottesbegegnung sein kann.“

Die Referenten

Andy Kögl ist Jugendmissionar beim CVJM Dettingen an der Erms. Er sieht Social Media als realen sozialen Lebensraum junger Generationen.8 Er wünscht sich, dass Krisen als etwas verstanden werden, die untrennbar zum Menschsein dazugehören.

Prälat i. R. Ulrich Mack leitete von 2006 bis 2016 die Prälatur Stuttgart. Er war von 1982 bis 1989 Pfarrer in Geradstetten und Bezirksjugendpfarrer in Schorndorf. Er veröffentlichte unter anderem den „Stuttgarter Bibelkurs“, das „Praxisbuch Männerarbeit“ und den „Passionskalender“. Er leitete viele Jahre die Redaktion „Bibel für heute“. Von 1989 bis 1998 war er Vorsitzen-der des württembergischen CVJM-Landesverbandes.

Christoph Reith, auch „Bolle“ genannt, ist Jugendreferent im CVJM und in der evangelischen Kirchengemeinde Winterbach. Reith macht selbst Rock- und Popmusik, unter anderem hat er den „Remsrock“ ins Leben gerufen, und will in der Kirche eine Stimme für die Jugend und für junge Familien sein.