Erstaufführung im Rahmen der Passionsandacht in Christkönig

Backnang. Die Kreuzwegkomposition des amerikanisch-deutschen Komponisten Bernard Wayne Sanders wird am Palmsonntag, 28. März, um 18 Uhr im Rahmen der Passionsandacht in der Christkönigskirche in Backnang erstmals aufgeführt.

In der Passionsandacht in der Christkönigskirche treffen am Palmsonntag zwei moderne Interpretationen des Kreuzwegs Jesu aufeinander: Das Wandmosaik, das der Schorndorfer Künstler Alfred Seidel 1965 für die Christkönigskirche in Backnang geschaffen hat und die Backnanger Erstaufführung einer Kreuzwegkomposition des amerikanisch-deutschen Komponisten Bernard Wayne Sanders.

Uraufgeführt wurde das Werk in Tuttlingen

Die Uraufführung des neu komponierten Zyklus’ fand in Tuttlingen statt, die zweite nun am Palmsonntag in Backnang.

Der 1913 in Breslau geborene und durch die Kriegswirren nach Schorndorf gelangte Alfred Seidel hat seit den späten 50er Jahren etliche Arbeiten für neu entstandene katholische Kirchen angefertigt: Altäre, Tabernakel, Fenster und Wandreliefs und -mosaike.

In der Backnanger Christkönigskirche ist neben dem 21 Quadratmeter großen Kreuzweg auch das Mosaik in der Altarwand und die Fensterfront an der Längsseite von Alfred Seidel gestaltet worden.

In seinem Natursteinmosaik fasst er einige der traditionell 14 Stationen des Kreuzwegs in einem Tableau zusammen.

Die 14 Bild-Stationen des Kreuzwegs finden ihre Entsprechung in sieben Praeludien und sieben Fugen von Bernard Wayne Sanders. Trotz dieses strengen formalen Aufbaus und der nie die Tonalität gänzlich verlassenden Klangsprache ist die Musik von großer Eindringlichkeit, Expressivität und Bildhaftigkeit.

Entstanden ist das Werk im Lauf der ersten Corona-Monate, als im letzten Jahr die Gottesdienste der Fasten- und Passionszeit ausfallen mussten – zum ersten Mal seit Menschengedenken. An der Orgel spielt Reiner Schulte.

Der Gottesdienst findet unter den üblichen coronabedingten Einschränkungen statt. Keine Anmeldung nötig.