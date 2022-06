Erstes Alphornkonzert am Skulpturenrundweg

Korb. Weit über das Land klingt die Musik aus sechs Alphörnern, wenn am Samstag, 25. Juni, um 19.30 Uhr zum Konzert an den Skulpturenrundweg der Köpfe am Korber Kopf geladen wird. Doch richtig unter die Haut gehen werden die Töne erst, wenn Besucherinnen und Besucher sich nah um die Alphornbläser gruppieren.

Diese Möglichkeit bietet das Skulpturen-Organisationsteam gemeinsam mit der Gemeinde Korb: Rings um die Skulptur „Ohrenthron“ an Standort 5 werden Sitzmöglichkeiten vorbereitet. Wer möchte, darf gerne seine Isomatte oder Ähnliches mitbringen, um gleichsam erdennah den Tönen zu lauschen.

Auf der großen Wiese an Standort 5 wird damit wahr, was Landart-Künstler David Klopp und seine Gestaltungspartner Albrecht Rühle und Wolfgang Schmid in die Lehne des großen „Ohrenthrons“ eingeschrieben haben: Audiens est rex, frei übersetzt: „Wer zuhört, ist König“.

Esslinger Alphörner

Die sechs Alphornbläser gehören zu den „Esslinger Alphörnern“ unter der Leitung von Profimusiker Eckhart Fischer, einer Musikergruppe, die annähernd dreißig Jahre besteht. Traditionelle Alphornmusik ist ebenso zu hören wie zeitgenössische Alphornkompositionen, mit „Amacing Grace“ oder einem Volkslied ist auch Bekanntes darunter. Mehr zum Ensemble unter www.esslinger-alphoerner.de.

Ausweichtermin bei schlechtem Wetter

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Zur Bewirtung sind ein Weingut und eine Eisbar vor Ort. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert auf Samstag, 9. Juli, 19.30 Uhr, verschoben. Tagesaktuelle Infos gibt es dazu unter 0 71 51/30 59 82 oder 01 79/4 74 13 22.

Der Veranstaltungsort ist nur fußläufig zu erreichen, als Parkplatzempfehlung gilt der Hanweiler Sattel, von dort sind es etwa 25 Minuten Fußweg bis zum Standort 5.

Alternativ sind es von der Bushaltestelle Seeplatz in Korb circa anderthalb Kilometer Fußweg, die über die Weinbergstäffele bis zum Skulpturenrundweg hinauf führen (Ausschilderung Starenweg).