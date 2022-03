Waiblingen. Die Kammeroper Köln ist am Freitag, 1. April, um 20 Uhr zu Gast im Bürgerzentrum Waiblingen und präsentiert das Musical „My Fair Lady“ von Frederick Loewe.

Seit der Verfilmung des Broadway-Klassikers mit Audrey Hepburn gehört Frederick Loewes Musical My fair Lady zu den meist gespielten und populärsten Bühnenwerken. Unvergessliche Evergreens wie „Ich hätt’ getanzt heut’ Nacht“ und „Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühn“ machen My Fair Lady zu einem echten Klassiker.

Ist es möglich, aus einem einfachen Blumenmädchen der Londoner Slums innerhalb kürzester Zeit eine High-Society-Lady zu machen? Phonetikprofessor Henry Higgins geht die Wette ein. Er ist sich sicher, dass allein die Sprache der Schlüssel zu gesellschaftlicher Anerkennung ist. Eliza Doolittle aus Mayfair wird zu seinem wissenschaftlichen Objekt und er quält die Tochter eines Müllkutschers Tag und Nacht mit abstrusen Sprachübungen, wie dem berühmten „Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühn“.

Charmanter Humor zwischen pointierter Sozialromantik und bissigem Sittengemälde - ein von allen Generationen geliebter Klassiker!

Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung aktuell vorgeschriebenen pandemie-bedingten Hygienebestimmungen und Besucherregelungen der Landesverordnung Baden-Württemberg. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Nachweise digital (mit QR-Code) erbracht werden müssen; das gelbe Impfbuch ist als Nachweis nicht mehr zulässig.

Um längere Wartezeiten bei den Kontrollen am Einlass zu vermeiden, wird empfohlen, etwas früher als gewohnt im Bürgerzentrum einzutreffen. Das Haus öffnet um 18.30 Uhr.

