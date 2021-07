Euroblue mit Folk, Jazz und Spirit

Plüderhausen. Das Baumwollfeld in Alabama ist ebenso wenig die Lebenswelt der drei Musiker von Euroblue wie die Baptisten-Kirche in Chicago – sondern eher Kehrwoche, Bosch und der evangelische Kirchenchor. Euroblue folgt mit Folk, Jazz und Spirit der europäischen Spur des Jazz.

Zu erleben ist das Trio am Donnerstag, 5. August, 20 Uhr, der Open-Air-Bühne beim Theater hinterm Scheuerntor auf (bei schlechtem Wetter im Foyer der Staufenhalle).

Andreas Spätgens (Piano), Andy Schweigel (Bass) und Andreas Pastorek (Perkussion) bringen aufs Neue europäische Tradition und Folklore mit afrikanischer Rhythmik, Blues und Swing zusammen.

Vorgestellt wird die neue, zweite CD „Liedgut“ mit dem ganz eigenen Sound des Trios. Wie sich die Musiker dabei europäischer Kirchen- und Volkslieder annehmen, sei, so der Schriftsteller Moritz Hildt, launig, originell und „zum Glück ganz und gar unverschämt“.

Karten zu 15 Euro, ermäßigt 9 Euro, gibt es in der Papeterie Donner in Plüderhausen,0 71 81/99 86 10, auf https://www.theater-hinterm-scheuerntor.de/ und per E-Mail an karten@theater-hinterm-scheuerntor.de.