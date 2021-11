Europäisch, nahöstlich, orientalisch

Schorndorf. Patrick Bebelaar am Klavier, Saxophonist Frank Kroll und Carlo Rizzo am Tamburin sind am Samstag, 20. November, 20.30 Uhr, zu Gast im Jazzclub Session 88 im Hammerschlag. Das Trio spielt europäische, nahöstliche und orientalische Musik.

Seit vielen Jahren spielen der Jazzpianist Patrick Bebelaar und der Saxophonist Frank Kroll als Duo. Gemeinsam haben sie mit europäisch-experimentellen bis nahöstlichen-orientalischen Klängen immer wieder das Publikum in ihren Bann gezogen. Ihre Konzerte führten sie viele Male nach Südafrika, Russland, Indien und natürlich immer wieder in die europäischen Staaten.

In diesem Projekt bekommen sie Verstärkung durch Carlo Rizzo, einen international anerkannten Tamburinspieler, der mit musikalischen Größen wie Michael Riessler, Gianluigi Trovesi und Michel Godard gespielt hat.

Die Jazzclub-Besucher erleben drei internationale Künstler, die ihre Instrumente virtuos beherrschen und mit fulminanten Auftritten auf großen Festivals und Konzerten zu Hause sind.

Der Eintritt kostet 23 Euro, ermäßigt 18 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Bücherstube Seelow, Oberer Marktplatz 5 in Schorndorf,0 71 81/6 23 70, buch@schorndorf-liest.de, und an der Abendkasse.