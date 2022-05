Eva-Klesse-Quartett

Schorndorf. Mit der Eindringlichkeit ihres Spiels überzeugte Eva Klesse 2021 die Jury des SWR-Jazzpreises, einem der renommiertesten Jazzpreise. Am Freitag, 3. Juni, ist die Musikerin mit ihrem Quartett ab 20.30 Uhr im Jazzclub Session 88 im Hammerschlag zu hören.

Am Schlagzeug ist ihr Balance wichtig, zwischen Rhythmus und Melodie, zwischen großer Geste und kleinen Details, als Komponistin hat sie eine große erzählerische Begabung und ein Faible für die musikalische Ausgestaltung seltsamer Geschichten - nachzuhören unter anderem auf dem aktuellen Album ihres Quartetts: „Creatures & States“.

Diese Band steht seit vielen Jahren im Mittelpunkt des Schaffens von Eva Klesse. Der charakteristische Sound mit kammermusikalischen Feinheiten und ausbalancierten Improvisationen kann durch seine Ausdruckstiefe im internationalen Umfeld souverän bestehen.

Zu Gast im Jazzclub sind Evgeny Ring - Alt-Saxophon, Philip Frischkorn - Klavier, Marc Muellbauer - Bass, Eva Klesse - Schlagzeug.

Karten

Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt 19 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Bücherstube Seelow, Oberer Marktplatz 5 in Schorndorf, 0 71 81/6 23 70, buch@schorndorf-liest.de, und an der Abendkasse.