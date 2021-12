Eva Schwanitz führt durch die Ausstellung mit Holzschnitten

Schorndorf. Eva Schwanitz, Schülerin von Joseph Beuys, führt am Freitag, 17. Dezember, von 16 bis 18 Uhr durch die Ausstellung in der Laden-Galerie Feuer & Flamme, Gottlieb-Daimler-Straße 30 in Schorndorf.

In der Ausstellung, die noch bis 5. Februar 2022 besucht werden kann, sind Holzschnitt-Drucke von Eva Schwanitz, Thomas Peter, Anna Eiber und Notburga Eiber zu sehen.

Bei den Motiven handelt es sich um Käfer, Dächer, Frauen, Schlösser, Fische, Blätter, Ufer oder Schmetterlinge. Die Unterschiedlichkeit der geprägten, farbenfrohen oder auch sehr reduzierten Motive der vier Künstlerinnen und Künstler überraschen und begeistern.

Alles, was nicht gedruckt werden soll, wird mit einem Hohleisen, Stichel oder Geißfuß aus der Holzplatte weggeschnitten. Das zu druckende Bild bleibt als Stege oder Inseln stehen.

Die fertigen Druckstöcke werden mit einer Walze eingefärbt und dann das Papier oder die Leinwand aufgelegt. Handabzüge entstehen mit dem Falzbein oder einer Bürste, Drucke mit einer Buchdruckpresse. So viel zur Technik, alles andere ist die Kunst.

Eva Schwanitz, geboren 1947 in Stuttgart, lebt und arbeitet in Winnenden; Thomas Peter, geboren 1966 in Köln, lebt und arbeitet in der Vulkaneifel; Anna Eiber, geboren 1979 in Schorndorf, lebt und arbeitet in der Vulkaneifel; Notburga Eiber, geboren 1949 in Sömmerda, lebt und arbeitet in Großheppach.

Die Öffnungszeiten der Laden-Galerie Feuer & Flamme: Dienstag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr, Samstag, 10 bis 14 Uhr,0 71 81/6 69 34 98 oder0 15 73/3 27 88 99.

Es gelten die aktuellen Corona-Regeln (bitte tagesaktuell informieren).