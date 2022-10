Expedition zur Wiege des Jazz

Weinstadt. Johannes Müller tritt mit seiner Band Jazz Mile am Donnerstag, 20. Oktober, um 20.30 Uhr beim Jazzclub Armer Konrad (JAK) auf. Einlass zum Konzert im JAK-Keller, Stiftstraße 32, Weinstadt-Beutelsbach, ist eine Stunde vor der Veranstaltung.

Johannes Müller lädt seine Zuhörer ein auf einen geschichtlich-musikalischen Exkurs an einen der wohl impulsivsten Orte des Jazz: „Es ist 21.48 Uhr und wir flanieren gerade durch die verrauchte Frenchmen Street in New Orleans. Von weitem erklingt ein Saxophon, es trägt die Melodie und wird dabei von Kontrabass und Schlagzeug rhythmisch unterstützt. Ein kurzes Aufhorchen weiterer Sides, in diesem Fall Trompete und ein Piano . . .“

Johannes Müller schafft mit seinen Kompositionen und Arrangements einen Spagat zwischen Jazz, Blues, Salsa, Swing, Soul und Bossa. Mit dabei seine Band, ein klassisches Quintett, das sowohl zeitgemäß als auch jung, aber dennoch tief in der Tradition verwurzelt ist.

Generell könnte die Zusammensetzung der Band Jazz Mile nicht bunter sein. Deutschland, Belgien, Frankreich, Niederlande und Amerika vereint in einer Band, und alle haben sich einem traditionsbezogenen, aber modernen Jazz verschrieben.

Der Titel der aktuellen CD „Gloomy Smokey Light“ hält noch viel mehr, als er verspricht und der Zuhörer kann sich auf eine moderne musikalische Expedition freuen, die er mit Sicherheit nicht nur einmal vornehmen wird.

Mitwirkende: Johannes Müller – Saxophon, Volker Engelberth – Klavier, Gautier Laurent – Bass, Silvio Morger – Schlagzeug, Carlos Nardozza –Trompete.

Mehr Infos zur Band finden Interessierte auf www.johannesmueller.info.

Vorverkauf: 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.

Auf www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf.