Expertentipps einholen, Wohnträume realisieren

Die Messe RUND UMS HAUS geht in die 11. Auflage: Am 11. und 12. März dreht sich in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf alles rund ums Bauen und Renovieren, Wohnen und Einrichten.

Rund 30 Aussteller verschiedenster Branchen sind der Einladung des Zeitungsverlags Waiblingen (ZVW) gefolgt und präsentieren an beiden Tagen ihre Leistungen und Angebote.

Mit der Messe RUND UMS HAUS bietet der Zeitungsverlag Waiblingen eine Plattform für alles, was sich Bauherren, Eigentümer oder Mieter wünschen. Besonderen Zuspruch findet die Messe auch seitens der Aussteller. „Wir sind erneut ausgebucht“, freut sich das Team, das für die Organisation der RUND UMS HAUS beim Zeitungsverlag Waiblingen zuständig ist.

Besucherinnen und Besucher bekommen die Gelegenheit sich über die neuesten Entwicklungen, Trends und Angebote zu Themen Neubau, Umbau, Sanierung, Wohnen zu informieren. Ob kleine Sanierungsmaßnahme oder der große Traum vom eigenen Wohnraum, für alle Bereiche sind auf der Messe Fachleute anzutreffen, die gerne Auskunft geben.

Ebenso geht es um aktuell wichtige Themen in den Bereichen Energiesparen und Fördermöglichkeiten für diese Maßnahmen. Es bietet sich also reichlich Gesprächsstoff und ein persönliches Gespräch mit den Experten auf der Messe ist nicht zu ersetzen.

Austausch mit Profis

Ob Bodenbeläge, Fenster und Türen, effiziente Heizungsanlagen, Solarmodule, Wintergärten, Möbel und Wohnraumgestaltung, Küchen, Versicherung, Finanzierung und vieles mehr die Aussteller präsentieren eine breite Vielfalt. Besucher der Messe können sich über ein umfangreiches Angebot freuen. Sie haben die Möglichkeit, Vergleiche zu ziehen, um eine gute Entscheidung für ihr Vorhaben zu treffen.

Fachvorträge an beiden Tagen

Parallel zur Messe liefert ein fachlich hochwertiges Vortragsprogramm detaillierte Hintergrundinformationen zu Themen rund um ein schönes und effizientes Zuhause.

Eine Messe für die ganze Familie

Trotz der Fülle an umfassende Information ist die RUND UMS HAUS auch eine beliebte Wochenendaktion für die ganze Familie. Das ausgezeichnete Catering des benachbarten Restaurants Courage besänftigt den knurrenden Magen und rundet den Messetag ab.

Veranstalter der RUND UMS HAUS 2023 ist der Zeitungs-verlag Waiblingen (ZVW). Geöffnet ist die Messe am Samstag, 11. März, und am Sonntag, 12. März 2023, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Parkmöglichkeiten gibt es im Parkhaus Künkelin.