Extra-Termin für den Gin-Express!

Eine idyllische Fahrt mit dem Gin-Express, einem historischen Dieselzug der Schwäbischen Waldbahn, begleitet von der bezaubernden Ginny, findet aufgrund großer Nachfrage an einem zusätzlichen Termin statt, nämlich am Sonntag, 11. September.

Über drei eindrucksvolle Viadukte führt die Fahrt von Schorndorf um 14 Uhr hinauf in den Schwäbischen Wald nach Welzheim. Währenddessen gibt es bereits den ersten Begrüßungsprickler im Zug. Nach Ausstieg beim am Waldesrand gelegenen Tannwaldbahnhof führt Ginny auf einem kleinen Spaziergang zur Brau- und Brennwerkstatt in Welzheim.

Auf einer lustigen Reise führen Gesa Schulze-Kahleyß und Braumeister Mark Schlaipfer durch die Vielfalt von Gin & Tonic, begleitet von delikaten Köstlichkeiten der Metzgerei Hinderer. Erzählt wird alles, was man schon immer über den berühmten Welzheimer High Fir Gin wissen wollte.

Um 17.30 Uhr ist die Schwäbische Waldbahn wieder in Schorndorf zu erwarten.

Tickets sind online unter www.schwaebische-waldbahn.de/sonderfahrten verfügbar.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich und kostet 59 Euro pro Person plus 1 Euro Buchungsgebühr.