Führungen und Kreativkurse für Groß und Klein

Kaisersbach. Die Kräuterterrassen in Kaisersbach, Gartenstraße 9, bieten am Sonntag, 11. Juli, drei Veranstaltungen für Groß und Klein an. Start des Programms ist um 13.30 Uhr mit einer Führung durch den Kräutergarten. Die Teilnahme kostet 3,50 Euro pro Person.

Beim Kreativkurs um 14.45 Uhr können Interessierte Essig und Öl mit Kräutern ansetzen. Bitte gegebenenfalls Flaschen mitbringen, sie können aber auch vor Ort erworben werden. Auch hier kostet die Teilnahme 3,50 Euro, zuzüglich Materialkosten.

Für Kinder wird um 14.45 Uhr Basteln mit Naturmaterialien/Weben von Beetsteckern angeboten. Jedes Kind zahlt 2 Euro.

Anmeldung per E-Mail

Eine Anmeldung ist zwingend notwendig. Diese bitte per E-Mail online an Adventure-Weasel@t-online.de bis Freitag, 9. Juli, 16 Uhr, schicken. Die Gebühren sind vor Ort in bar zu bezahlen. Bei Regen entfallen die Veranstaltungen. Alle geltenden Hygienevorschriften sind zu beachten.

Die Führung und der Kreativ-Kurs werden durch eine ausgebildete Kräuterpädagogin durchgeführt, der Bastelkurs für Kinder durch eine ausgebildete Erzieherin.

Freier Zugang

Die Kräuterterrassen Kaisersbach sind immer einen Besuch wert. Die Beete sind thematisch angeordnet und werden von ehrenamtlichen Kräuterpaten gepflegt. Der Zugang zum Kräutergarten ist kostenlos. Über eine kleine Spende freut sich das ganze Team.