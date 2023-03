Fünftes „Klassik im Täle“

Weissach im Tal. Die Gemeinde Weissach im Tal veranstaltet zusammen mit „Kultur im Tal“ wieder das bekannte und beliebte „Klassik im Täle“. Das Konzert mit dem Weissacher Musiker Andreas Vogel findet am Freitag, 24. März, um 19 Uhr in der Gemeindahalle Unterweissach statt.

Für das Konzert hat Oboist Andreas Vogel ein vielseitiges Programm an virtuosen und auch besinnlichen Musikstücken zusammengestellt. Das Publikum kann sich auf eine breite Palette von klassischen Kompositionen bis zu unterhaltsamen Werken großer Komponisten freuen, darunter Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Jean Sibelius, sowie von Franz Lehar, Kurt Rehfeld und Johann Strauss. Andreas Vogel hat für diesen Abend langjährige Freunde und Freundinnen eingeladen, die in großen Klangkörpern, wie dem Staatsorchester Stuttgart und dem SWR Sinfonieorchester tätig sind. Auch freie Solisten und junge preisgekrönte Talente sind an dem Abend mit dabei. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse für 15 Euro. Schülerinnen und Schüler erhalten eine Ermäßigung und bezahlen 10 Euro. Karten sind im Vorverkauf an folgenden Stellen erhältlich: Teekesselchen und Täles-Apotheke in Unterweissach, Rats-Apotheke in Allmersbach im Tal, Auenwald-Apotheke und Schramm’s Lädle in Auenwald. Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr geöffnet.