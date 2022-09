Für Herz, Hirn & Zwerchfell

Berglen. Wommy Wonder gastiert am Freitag, 14. Oktober, im Vereinsheim des KTSV Hößlinswart. Der Abend steht unter dem Motto „Auf geht’s“ und beginnt um 20 Uhr. Schwester Bärbel, die bissfeste medizinische Pflegefachkraft ist mit von der Partie.

Bühne frei für ein neues Programm mit Lachmuskelkatergarantie, für Unterhaltung mit Haltung für Herz, Hirn und Zwerchfell und für einen bunten Mix aus Kabarett, Comedy, Travestie und Chanson.

Wer klassische Travestie mit Starparodien erwartet, liegt falsch, das Programm präsentiert „Kabarett im Fummel“ mit einer Kunstfigur, die so authentisch ist, dass sie keine Kunstfigur mehr ist, in keine Schublade passt und daher gern mal aus dem Rahmen fällt – mit allen Ecken und Kanten (und körperlich auch mit Rundungen).

Wommy hat einen besonderen Blick auf das Leben und nimmt dabei zur Freude des Publikums kein Blatt vor den Mund; als Mittlerin zwischen den Geschlechtern teilt sie Männern, Frauen und allen weiteren Varianten gleichermaßen aus, schaut dem Volk aufs Maul und legt den Finger in die Wunden der Zeit.

Ihre satirisch überspitzten Geschichten sind aus dem Leben, ihre Chansons gehen unter die Haut – alles aus eigener Feder und wie selbst erlebt. Wommy bringt ihr echtes und ihr fiktives Leben auf die Bühne, erzählt im lockeren Plauderton, was ihrer Meinung nach unbedingt erzählt gehört.

Und wenn sie selber mal ein Päuschen braucht, wischt ihr Alter Ego, Kultraumpflegerin Elfriede Schäufele (bekannt von den SWR-Faschingssendungen) in urschwäbischer Manier feucht durch und nimmt sich das vor, was Frl. Wonder verschweigt und denjenigen zur Brust, den Wommy nur anhimmelt.

Pointen werden im Stakkato abgefeuert mit einer Gagdichte, die man andernorts selten findet, dennoch gibt es zwischendurch Zeit für besinnliche Lieder und Geschichten – der Abend ist eine Achterbahn durch sämtliche Gefühle und wirkt noch im Alltag nach.

Eintrittskarten sind erhältlich bei Easyticket.de, im Vereinsheim des KTSV und in der Tankstelle Friz in Berglen-Erlenhof und kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 22 Euro.