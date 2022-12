Fagotte swingen im Viererpack

Backnang. Den vom Fagott gespielten Großvater in „Peter und der Wolf“ hat wohl jeder im Ohr. Aber ansonsten führt das tiefste Holzblasinstrument ein gewisses Nischendasein im Musikleben. Am Sonntag, 11. Dezember, um 18 Uhr, ändert sich das. Dann ist das Fagott sogar gleich im Viererpack zu erleben, mit dem SWR Swing Fagottett im Backnanger Bürgerhaus, Bahnhofstraße 7.

Man nehme vier herausragende Fagottisten und fertig ist das Quartett. Genauer: das Fagottett. Seit über 30 Jahren spielen die aktuellen und früheren SWR Fagottisten Hanno Dönneweg, Libor Sima, Georg ter Voert sen. und Georg ter Voert jun. auch in ihrer Freizeit zusammen. Ihr Programm enthält überwiegend Stücke aus der Klassik, mit Einsprengseln aus Pop und Jazz, alles in swingendem Stil arrangiert. Und da die Musiker zudem außerordentlich vielseitig sind, spielen sie nicht nur Fagott und den großen, noch tieferen Bruder Kontrafagott, sondern zwischendurch auch noch Saxofon, E-Bass, Klavier und Xylofon und garnieren ihre Musik so mit sprühenden Farbtupfern. Moderiert wird der unterhaltsame Abend von Wolfgang Milde.

Weitere Infos sowie Tickets für das Konzert ab 19 Euro und ermäßigt ab 15 Euro gibt es online unter www.backnanger-buergerhaus.de sowie im Backnanger Bürgerhaus unter der Telefonnummer 07191 894-567 oder unter buergerhaus@backnang.de.