Fahrten mit dem Bähnle

Leutenbach. Der Freundeskreis Feldbahn Nellmersbach möchte am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Juni, das Tor zum Feldbahngarten in Nellmersbach für Besucherinnen und Besucher öffnen - am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Der Freundeskreis Feldbahn bietet in seinem Gelände abwechslungsreiche Fahrten mit Feldbahnpersonenzügen, vorbei an Blumen-, Stauden- und Gemüsebeeten und eingebettet in natürlicher Landschaft, an. Die Mitglieder zeigen, wie sich die alte Technik aus Tongruben, Fabriken oder dem Bergbau in die Natur einfügt.

Am Samstag verkehren zusätzlich Feldbahngüterzüge, und am Sonntag fahren die E-Lok Nr. 2 und die Akku-Grubenlokomotive Nr. 4 mit Bergwerkspersonenwagen auf der Feldbahnstrecke (Spurweite 60 Zentimeter).

An beiden Tagen bietet der Dorf- und Backhausverein Waldrems frischen Flammkuchen aus dem fahrbaren Backhäusle und verschiedene Getränke an, am Sonntag auch Kaffee und Kuchen.

Tag der offenen Gartentür

Am Sonntag macht der Freundeskreis beim „Tag der offenen Gartentür“ mit, der zeitgleich auch in anderen Bundesländern stattfindet.

Gartenbesitzer und Vereine öffnen an diesem Aktionstag landesweit ihre Gartentüren und gewähren Besuchern den begehrten „Blick in Nachbars Garten“. Für Garten- und Naturfreunde ist dies eine ideale Gelegenheit, um sich Anregungen und Ideen für den eigenen Garten zu holen und sich mit anderen Gartenfans auszutauschen.

Die Liste aller teilnehmenden Gärten und weitere Informationen stehen auf der LOGL-Homepage unter www.logl-bw.de.

Die Zufahrt zum Feldbahngarten ist ab dem Nellmersbacher Kreisel, zwischen B 14 und S-Bahn, ausgeschildert.