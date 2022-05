Familientag und neuer Wanderweg

Eines der schönsten Ziele im Stauferland startet mit vielfältigen Veranstaltungen in die neue Saison: Burg Wäscherschloss hat sein mächtiges Tor wieder geöffnet und lädt zu einer Zeitreise ein.

In diesem Jahr erleben die Burggäste ein abwechslungsreiches Programm mit einem Familientag, einem Aktionstag rund um Yoga und neuen Sonderführungen. Zudem wird der neue Wanderweg Irene von Byzanz am Sonntag, 15. Mai, 14 Uhr, am Wäscherschloss offiziell freigegeben.

Familientag am 15. Mai

Im Rahmen des Internationalen Tages der Familie am Sonntag, 15. Mai, wird das Wäscherschloss zum Ausflugshighlight der Staatlichen Schlösser und Gärten.

Auf die Kinder wartet eine Burgrallye mit kniffeligen Aufgaben. Aus den Antworten ergibt sich ein Lösungswort. Ist dieses richtig, erhalten die kleinen Burggäste eine Belohnung. Für Familien gibt es neben einer Familienführung auch die Sonderführung „Von Wäscherinnen und Märchenprinzen“.

Und wer nach der Zeitreise hungrig geworden ist, kann im Burgcafé die Vespertüte für ein rustikales Picknick erwerben. Auf der Wiese vor dem Wäscherschloss kann man sein Mahl mit Blick auf den Hohenstaufen, die Stammburg der Staufer auf einem der drei Kaiserberge, genießen.

Neuer Wanderweg

Das Stauferland ist bekannt für seine idyllische Landschaft und seine schönen Wanderwege. Nun kommt ein weiterer Weg namens „Irene von Byzanz“ hinzu, der auch an den Toren von Burg Wäscherschloss vorbeiführt und die Burg damit zu einem perfekten Haltepunkt macht.

Der Wanderweg folgt dem letzten Weg der Kaisertochter und Gattin des römisch-deutschen Königs Philipp von Schwaben vom Gipfel des Hohenstaufen hinab zu ihrer Grablege im Kloster Lorch. Unterwegs wandert man durch den Göppinger Stadtteil Maitis, vorbei an Burg Wäscherschloss, durch das liebliche Beutental der Rems und die Stadt Lorch.

Von Achtsamkeit und Selbstliebe

Das Themenjahr 2022 der Schlösser und Gärten Baden-Württemberg steht unter dem Motto „Liebe, Lust, Leidenschaft. Leben in Schlössern und Klöstern“. In verschiedenen Monumenten werden dazu passende Veranstaltungen angeboten, die den verschiedenen Facetten der Liebe gewidmet sind. Dazu gehört auch die Selbstliebe. Diese greift der Aktionstag „Von Achtsamkeit bis Yoga“ am Sonntag, 31. Juli, auf Burg Wäscherschloss auf.

In einer einmaligen Sonderführung erhalten die Burggäste nach einem historischen Einblick von einem zertifizierten Ernährungsberater Tipps für eine ausgewogene Ernährungsweise mit gesunden und regionalen Lebensmitteln. Zudem warten weitere Wohlfühl- und Mitmachmomente auf die Teilnehmenden.

Stauferburg mit weiter Sicht

Das Wäscherschloss ist in den schönen Monaten ein beliebtes Ausflugsziel: Kein Wunder, bietet es doch mit seiner vollständig erhaltenen Mauer einen mehr als eindrucksvollen Anblick. Viele Legenden ranken sich um seine Verbindung mit den berühmten Stauferkaisern.

Dass die Mauern der kleinen Burg sich so unbeschädigt präsentieren, ist außergewöhnlich, sind doch die meisten größeren Burgen lange schon zu Ruinen zerfallen. Von der Burg, auch Wiege der Staufer genannt, bietet sich ein großartiger Blick zum nahen Hohenstaufen: Auf dem Plateau dieses Berges lag einst die mächtige Stammburg der Staufer.

Geöffnet ist Burg Wäscherschloss bis 31. Oktober samstags, sonntags und an Feiertagen von 12 bis 17 Uhr.

Weitere Informationen gibt es auf https://www.burg-waescherschloss.de/start.