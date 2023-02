Faschingswochenende mit den Clowns Rata und Tui

Backnang. Im Galli Theater geht es lustig zu. Hier kommen am Faschingswochenende die Clowns Rata und Tui und machen ihren ganz eigenen Zirkus.

Einer ist der Zauberer und einer der Musiker, und da sie Freunde sind, hauen sie auch ordentlich auf den Putz. Das Stück wird am Samstag, 18., und Sonntag, 19. Februar, um 16 Uhr im Galli Theater von Iris Guggenberger und Dieter Großmann gespielt und dauert 45 Minuten.

Am Samstag, 18. Februar, 20 Uhr, geben Willi und Wilma in „Ehekracher“, der allseits beliebten Komödie, wieder einiges zum Besten. Die Beiden schonen sich nicht, und ein Knaller jagt den anderen. Am Ende jedoch ist Versöhnung angesagt, und die Zuschauer kommen in den Genuss von höchster Spannung, herzhaftem Lachen, vergnüglichem Schmunzeln und einem romantischen Schluss, wie er schöner nicht sein kann. Es spielen Iris Guggenberger und Dieter Großmann.

Der Eintritt zu EheKracher kostet 17 Euro, ermäßigt 12 Euro. Der Eintritt für das Kinderstück kostet 9 Euro, für Kinder 6 Euro. Kartenvorbestellungen sind beim Galli Theater, Ölberg 12, möglich, 0 71 91/91 09 01, E-Mail: backnang@galli.de.