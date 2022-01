Feierabendrituale mit Thomas Weber

Schwaikheim. Für die Kultur-Abende der gemeinsamen Reihe „Kultur mit Biss“ der Volkshochschule und der Gemeinde Schwaikheim im Februar und März gibt es noch Karten.

Die Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr und finden in der Gemeindehalle statt. Einlass und Bewirtung ab 19.30 Uhr.

Thomas Weber, der bekannte „Kabirinett“-Theatermacher aus Großhöchberg, und der Stuttgarter Gitarrist James Geier laden am Donnerstag, 17. Februar, zu einem „FireAbend“ ein. Weber nimmt Feierabendrituale wie Bierchenyoga oder Powerzappen aufs Korn.

Mythos Marlene Dietrich

Der Mythos Marlene Dietrich steht im Mittelpunkt der Veranstaltung am Donnerstag, 24. März. Patricia Prawit offenbart in Anekdoten, Bildern, Musik und Gedichten von Marlene Dietrich Einblicke in weniger bekannte Facetten der Künstlerin.

Karten sind auf der Internetseite www.vhs-winnenden.de unter dem Stichwort „Kultur mit Biss“ erhältlich.

An den Kulturabenden gelten die aktuellen Corona-Regeln, Änderungen an den Abläufen, Terminen oder Orten sind möglich.