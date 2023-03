Feierliche Einweihung des Winnender Osterbrunnens

Winnenden. Die farbige Tradition des Osterbrunnens erreicht am Sonntag, 2. April, wieder die Winnender Innenstadt. Ab 13 Uhr lädt der Verein „Attraktives Winnenden“ in Kooperation mit dem Gesamtelternbeirat der Winnender Kindertageseinrichtungen zum Winnender Osterbrunnen am Marktplatz ein. Eröffnet wird er um 14 Uhr mit OB Holzwarth.

Bereits im Jahr 2014 wurden knapp 1500 Ostereier von Winnender Kindern aus insgesamt 15 Kindergärten in mühevoller Kleinarbeit bemalt.

Die bunten Ostereier wurden jetzt vom Team der Paulinenpflege Winnenden zusammen mit grünen Girlanden am Marktbrunnen angebracht und verwandeln diesen in einen kunterbunten Osterbrunnen. Koordiniert wird das Projekt von Ellen Eichinger und ihrem Team vom Gesamtelternbeirat der Winnender Kindertageseinrichtungen.

Am Sonntag, 2. April, 14 Uhr ist es dann so weit, der Osterbrunnen wird mit einem Grußwort von Oberbürgermeister Holzwarth feierlich eröffnet.

Buntes Kinderprogramm und viele Leckereien

Neben Kaffee und Kuchen, Kinderschminken und einem Kreativ-Verkaufsstand mit selbst hergestellten österlichen Dekorationsartikeln erwartet die kleinen Gäste auch eine Tombola, an der eine Vielzahl an Unternehmen in und um Winnenden als Sponsoren mitgewirkt haben.

Ballonkünstler Lino erfüllt jeden Wunsch vor Ort und selbst der Wöhrli-Bär möchte sich dieses Fest nicht entgehen lassen.

Geboten ist ein kurzweiliger Nachmittag am Winnender Osterbrunnen rund um den Marktplatz.