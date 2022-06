Feincost: Herkunft Jazz – Spielart Crossover

Schorndorf. Der Jazzclub Session 88 Schorndorf im Hammerschlag lädt zu einem Konzert mit ungewöhnlichen Soundkombinationen ein, das zugleich das letzte Konzert vor der Sommerpause ist. „Feincost“, das Duo mit Volker (Holly) Schlott und Reinmar Henschke, ist am Freitag, 8. Juli, 20.30 Uhr, zu Gast.

Die Musik der Künstler von Feincost, ihr Können, ihre Kreativität und ihr Spaß lassen das Publikum in den musikalischen Dialog des Duos eintauchen. Reinmar Henschke und Volker Schlott spielen seit mehr als 25 Jahren zusammen in verschiedenen Projekten und Besetzungen.

Ihre Herkunft ist der Jazz, ihre Spielart eine Form des Crossover. Musikalisches Ausgangsmaterial sind Strukturen, vergleichbar mit Songs aus dem Bereich des Pop, mit denen sie improvisieren - mal intim, mal ekstatisch. Dabei ertönen neben Flügel und Saxophon mitunter auch elektronische Klänge.

Das aktuelle Programm befasst sich mit Songs des südafrikanischen Komponisten und Pianisten Abdullah Ibrahim.

Es spielen Volker (Holly) Schlott an Saxophon und Perkussion, Reinmar Henschke an Piano/Keyboards.

Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 16 Euro. Karten gibt es in der Bücherstube Seelow, Oberer Marktplatz 5 in Schorndorf,0 71 81/6 23 70, buch@schorndorf-liest.de, und an der Abendkasse.