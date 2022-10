Ferber: „Zum Leben ist es nie zu spät“

Oppenweiler. Jochen Ferber gibt am Freitag, 14. Oktober, 20 Uhr, im Rentamtskeller Oppenweiler ein Konzert.

Der inzwischen auch als Liedermacher bekannte Pianist Jochen Ferber stellt sein zweites Bühnenprogramm mit dem Titel „Zum Leben ist es nie zu spät“ vor.

Wieder singt er selbstgeschriebene Lieder zum Leben, vom Leben und aus dem Leben. Humorvoll, nachdenklich, tiefsinnig, musikalisch berührend. Karten sind erhältlich, direkt an der Abendkasse oder im Rathaus und in der Truhe in Oppenweiler. Telefonische Kartenbestellung unter0 71 91/4 84 29 oder E-Mail: ckoehnlein-bass@oppenweiler.de. Wie immer im Rentamtskeller gibt es vor der Veranstaltung und in der Pause Getränke.