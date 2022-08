Ferienkinder bauen ihre Lego-Stadt – einige Plätze sind noch frei

Backnang. Die Apis, evangelische Gemeinschaft Backnang, ermöglicht wieder ein ganz besonderes Ferienerlebnis: Von Mittwoch, 31. August, bis Freitag, 2. September, können 50 bis 70 Kinder ihrer Kreativität beim Bau einer Lego-Stadt im Gemeindehaus Am Kalten Wasser freien Lauf lassen.

An drei Nachmittagen wird jeweils von 15 bis 18 Uhr emsig gebaut. Im Moment sind noch ein paar Plätze für den Bau der Lego-Stadt frei.

Weil das Betreten der Baustelle während der Bautage nur den „Bauarbeitern“ gestattet ist, gibt es für die Familien und für die Öffentlichkeit am Samstag, 3. September, um 10 Uhr die feierliche Eröffnung und einen Tag der offenen Tür bis 12 Uhr im Gemeindehaus Am Kalten Wasser an der Eduard-Breuninger-Straße 47.

Neben der Besichtigung der Bauwerke gibt es etwas zu essen, zu trinken, sowie Infos und Bilder aus der Bauphase.

Leider muss die bunte Stadt am Samstagnachmittag schon wieder abgebaut und sortiert werden – auch dafür werden noch fleißige Helfer gesucht (Kinder und Erwachsene).

Kinder zwischen acht und zwölf Jahren, die an der Lego-Stadt mitbauen wollen, können sich bis Sonntag, 28. August, unter0 71 91/95 03 62 anmelden, E-Mail: kontakt@homezone-backnang.de.