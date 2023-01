Ferne Klangwelten erleben

Weinstadt. Die Formation Up Down Under

lädt am Freitag, 13. Januar, dazu ein, unbekannte Klangwelten von „Down Under“ zu entdecken. Das Konzert im JAK-Keller in der Stiftstraße 32 in Beutelsbach beginnt um 20 Uhr.

Die drei Musiker lernten sich durch regelmäßige Auftritte im „Orchester der Kulturen“ kennen. Das Trio Up Down Under formierte sich zum ersten Mal 2019 zu einem der jährlichen Höhlenkonzerte von Frank Heinkel im mystischen Albdom „Hohle Fels“.

Schon die Instrumentenkombinationen garantieren die Entdeckung einer bisher unbekannten Klangwelt. Die Musik kommt ohne inhaltsvermittelnden Gesang oder Ansagen aus. Das facettenreiche Schlagzeug- und Perkussions-Spiel von Thomas Keltsch bildet eine stabile Basis, auf der Frank Heinkel mit Didgeridoo und mongolischen Obertongesangstechniken mühelos auch die tiefsten Seelenräume beleuchten kann. In anderen Stücken werden mit dem gefühlvollen Flügelhornspiel von Gerhardt Mornhinweg und der afrikanischen Harfe N´goni leichtfüßig Pfade in einer überschwänglich bunten Klangwelt betreten.

Die drei Musiker sprechen mit ihrem Spiel etliche Emotionen an und treffen damit genau den Nerv der Zeit.

Mitwirkende: Thomas Keltsch, Schlagzeug, Percussion, Gerhardt Mornhinweg, Trompete, Flügelhorn, Frank Heinkel, Ngoni, Didgeridoo, Gesang

Karten gibt es für 15 Euro im Vorverkauf unter www.jak-weinstadt.de. Mitglieder zahlen 12 Euro.

Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.