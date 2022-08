Der Verein Mädchenschule Khadigram veranstaltet am Wochenende 17. und 18. September, sein „Fest im indischen Dorf“ auf dem Festplatz in Althütte, zwischen Festhalle und Musikvereinsheim am Brunnen.

Am Samstag beginnt das Fest um 12 Uhr; um 14.30 Uhr steigt die Bollywood Dance Party, und ab 18 Uhr spielt das Jugendblasorchester Althütte.

Den Auftakt am Sonntag machen D’ Jazzer um 11 Uhr mit einem Jazzbrunch. Um 15.30 Uhr ist klassischer indischer Tanz zu sehen. Festende ist gegen 18 Uhr.

An beiden Tagen gibt es einen kleinen Flohmarkt, indische Speisen, ein Kuchenbüfett, verschiedene Getränke und eine Cocktailbar.

Der Eintritt ist kostenlos, der Zugang barrierefrei.

Der Erlös ist zugunsten der Schulprojekte des Vereins in Indien.