Fest rund ums neue Milchhäusle

Schwaikheim. Der Heimatverein Schwaikheim feiert am Sonntag, 19. September, die Wiedereröffnung des Heimatmuseums „Milchhäusle“. Das Fest rund ums Häusle in der Goethestraße 20 in Schwaikheim beginnt um 11 Uhr.

Bis etwa 20 Uhr ist ein spannendes Rahmenprogramm geboten: Der Förderverein der Sportfreunde Schwaikheim bewirtet von 11 bis 20 Uhr rund ums Milchhäusle. Von 11 bis 17 Uhr stellen Oldtimerfreunde ihre Schätze auf dem Gorroner Platz aus.

Der Heimatverein bietet ab 11 Uhr für Kleingruppen Führungen durch das neu gestaltete Museum an. Je nach Witterung zeigt ein Schwaikheimer Sammler mehrmals am Nachmittag beim Milchhäusle Dampfmaschinen in Funktion.

Der Heimatverein bittet die Besucher, sich per Luca-App oder durch den Eintrag in einer ausgelegten Liste zu registrieren.

Milchhäusle wurde umgebaut

Die Vereinsmitglieder haben das Heimatmuseum Milchhäusle umgebaut und dabei auch das Ausstellungskonzept aktualisiert. Aktuelle Brandschutzvorschriften machten den Umbau notwendig.

Dabei konnte durch einen Anbau und den Ausbau des Dachgeschosses die Ausstellungsfläche erweitert werden. Nun gibt es eine kleine Freifläche, die Sonderausstellungen und kleinere Veranstaltungen zulässt.

In der Dauerausstellung werden die Schwerpunktthemen „Altes Handwerk“, „Bäuerlicher Haushalt“ und „Kind- und Schulbereich“ präsentiert.

Mit der Erneuerung der EDV, die unter anderem die Einrichtung von QR-Codes für einen Museumsrundgang mit Tablet beinhaltet, investiert der Heimatverein in die Zukunft. Ein moderner Museumsbetrieb wird dadurch möglich.

Künftig geöffnet am ersten Sonntag im Monat

Künftig soll das Museum am ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung geöffnet haben.

Weitere Informationen zum Heimatverein Schwaikheim gibt es bei Hans-Joachim Röger;0 17 16 28 47 84, Hajo.Roeger@heimatverein-schwaikheim.de.