Festkonzert mit den Münchner Singphonikern

Winnenden. Die Winnender Kantorei wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Aus diesem Anlass findet am Freitag, 24. Juni, um 19 Uhr in der Schlosskirche in Winnenden ein ganz besonderer Festabend statt. Zu Gast sind die Münchner Singphoniker, ein Ensemble aus fünf Männerstimmen und Klavier.

Dieses Ensemble selbst feiert 2022 sein 40-jähriges Bestehen. In einem zweigeteilten Programm erklingen an diesem Abend A-cappella-Werke von Lasso, Silcher, Mendelssohn und zusammen mit Klavierbegleitung Sätze der Comedian Harmonists, von Kreisler, Lennon und vielen anderen.

Die Winnender Kantorei hat also ein Spezialistenensemble eingeladen, das sich der weitgespannten Chormusik-Literatur verschrieben hat.

Die Münchner Singphoniker feiern europaweit Erfolge mit Auftritten in renommierten Konzerthäusern. Der Kontakt zur Winnender Kantorei besteht über das Ensemblemitglied und Solo-Tenor Daniel Schreiber, der wiederholt bei Chor-Orchesterkonzerten in der Schlosskirche zu Gast war.

Vorverkauf hat begonnen

Der Vorverkauf für dieses außergewöhnliche Konzert hat begonnen.

Über www.reservix.de sind Karten zu 25, 20 und 15 Euro erhältlich. Es gelten die üblichen Ermäßigungen. In Winnenden direkt kann man die Vorverkaufsstellen im Derpart-Reisebüro in der Unteren Marktstraße und im i-Punkt der Stadtwerke beim Rathaus nutzen.

Die Abendkasse in der Schlosskirche öffnet um 18.15 Uhr.