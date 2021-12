Fetziger Cover-Rock mit der Band Christo’s Group

Sulzbach/Murr. Im Rahmen der Live-Reihe „Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ gibt es am Freitag, 3. Dezember, um 20 Uhr in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr knackigen Cover-Rock mit der Band Christo’s Group zu hören.

Christo’s Group covern Gitarren-Giganten des Rock und Blues wie Jimi Hendrix, Gary Moore, Stevie Ray Vaughan und Rory Gallagher. Das Publikum hat dabei das Gefühl, die Heroen der Vergangenheit wären wieder da.

Ausdrucksstarkes Gitarrenspiel im Mittelpunkt

Sparsam arrangiert steht jeweils das ausdrucksstarke Gitarrenspiel im Mittelpunkt des Trios, das sich aus Christo Kafetzis (Gitarren, Gesang), Chris De Oliveira Käppler (Bässe) und Peter „Pit“ Graber (Schlagwerk) zusammensetzt.

Angereichert durch Songs von Eric Clapton, Ritchie Blackmore und Mark Knopfler wird der Abend zum musikalischen Highlight.

Einlass ist um 19.30 Uhr – Das Konzertbeginn beginnt um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.

„Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ wird gefördert von Neustart Kultur, Initiative Musik, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie der Gema.

Nur so ist es möglich, dass die Belinda zum Begegnungs- und Kulturort werden kann.

Aufgrund der derzeitigen Coronaregelungen müssen Plätze reserviert werden, da die Gästezahl begrenzt ist. Reservierungen per E-Mail an info@belinda-discothek.de oder unter 0 71 93/65 50 und 01 76/43 82 95 79 oder 01 62/3 39 89 23.

Alle Informationen über das gesamte „Trotzdem. Kultur im Kessel“-Programm finden Interessierte unter www.belinda-discothek.de.

Dank der Förderung ist der Eintritt frei. Um eine Spende wird gebeten.