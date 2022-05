Feuerwehrtag mit Vorführungen

Unter dem Motto „Ihre Feuerwehr präsentiert sich“ findet am Sonntag, 8. Mai, von 11 bis 17 Uhr ein Feuerwehrtag der Freiwilligen Feuerwehr Plüderhausen rund ums Feuerwehrhaus in der Schulstraße in Plüderhausen statt.

Neben einer Fahrzeug- und Geräteschau gibt es um 12, 13, 15 und 16 Uhr Vorführungen am Brandübungscontainer.

Um 14 Uhr zeigt die Jugendfeuerwehr im Rahmen einer Schauübung ihr Können. Interessierte können am Feuerlöschtrainer den Umgang mit Feuerlöschern ausprobieren, und für alle kleinen Besucher gibt es eine Bastel- und Malecke.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.