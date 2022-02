Fickelscher, Kühn und Sörös in Beutelsbach

Weinstadt. Hans Fickelscher, Axel Kühn und Martin Sörös, drei Topp-Jazzer aus der Region, spielen am Donnerstag, 17. Februar, 20.30 Uhr, im JAK Keller, Stiftstraße 32 in Beutelsbach.

In dem Programm „My Point of View“ präsentieren die drei Künstler Eigenkompositionen, die speziell für diese Zusammensetzung ausgewählt oder geschrieben worden sind. Ursprünglich sollte auch Wolfgang Fuhr am Saxophon mitspielen, ihm ist eine Teilnahme an diesem Abend jedoch nicht möglich.

Der Veranstalter schreibt: Das Publikum darf sich auf einen tief in der Tradition verwurzelten Jazz freuen, der emotional, natürlich fließend, energiegeladen und abwechslungsreich ist und den Zuhörer gekonnt in seinen Bann zieht.

Eine Mischung aus groovigen Stücken, swingenden Kompositionen und Balladen. Die Kompositionen spiegeln jeweils die Vorlieben und die Passion der Gruppenmitglieder wider.

Beim Jazzfestival Esslingen 2019 kamen die exzellenten Musiker aus drei Generationen erstmals zusammen. Mehrfach verschoben gibt es nun endlich die Premiere für dieses Programm.

Musiker: Hans Fickelscher: Schlagzeug, Persussion, Axel Kühn: Bass, Martin Sörös: Klavier. Weitere Informationen finden Interessierte auf www.hans-fickelscher.de/projects_de.

Auf www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf. Karten kosten 15 Euro, die Ermäßigung beträgt 3 Euro. Übriggebliebene Restkarten werden gegebenenfalls an der Abendkasse verkauft. Einlass ist eine Stunde vor der Veranstaltung.

Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.