Film über die VHS-Zeltlager

Winnenden. Der Film „VHS-Zeltlager 1949-1961“ wird am Donnerstag, 1. Dezember, um 19 Uhr im großen Sitzungssaal des Winnender Rathauses gezeigt. Dabei handelt es sich um eine Co-Produktion von Stadtarchiv und Volkshochschule, an der ehemalige Teilnehmer mitgewirkt haben.

Das Video entstand aus Anlass des 75-jährigen VHS-Jubiläums, das 2021 aufgrund der Corona-Pandemie nicht mit Präsenz-Veranstaltungen begangen werden konnte.

Die Volkshochschule Winnenden wurde am 23. Oktober 1946 mit Genehmigung der US-Militärregierung gegründet.

Erfolgreiche Zeltlager ab 1949

Im Sommer 1949 führte die Volkshochschule in Horn bei Radolfzell am Bodensee erstmals ein Zeltlager für Kinder und Jugendliche durch. Der Erfolg war groß: 115 Jungen und 92 Mädchen nahmen daran teil. In den darauffolgenden Jahren wurde das Veranstaltungsformat weit über die Region hinaus bekannt und blieb bis 1961 eine feste Größe im VHS-Programm.

Bei Christel Ludwig, bis 2010 VHS-Leiterin und seitdem ehrenamtliche Mitarbeiterin des Stadtarchivs, kam die Überlegung auf, Zeitzeugnisse von Teilnehmenden zu sammeln.

Die im Sommer 2020 infolge eines Presseaufrufs eingegangenen Bilder und Berichte regten dazu an, einige Zeitzeuginnen und Zeitzeugen im Rahmen eines Films zu interviewen. Stadtarchivarin Michaela Couzinet-Weber erklärte sich bereit, das Projekt federführend zu betreuen. Der VHS gelang es, bei der Bürgerstiftung Winnenden eine finanzielle Unterstützung einzuwerben.

Das Leben im Zeltlager

In mehr als zweijähriger Arbeit ist nun ein 30-minütiges Video entstanden, in dem sieben Teilnehmer zu Wort kommen. Thematisiert werden insbesondere einzelne Aspekte des Lebens im Zeltlager, etwa das gemeinsame Essen, das Baden im Bodensee, das Spielen und Singen, Streiche, Elternbesuche, Ausflüge und Erinnerungen an die Lagerleiter. Martin Fischer, der 1949 und 1950 dabei war, sieht im VHS-Zeltlager „eine ganz tolle Einrichtung für die damalige Nachkriegsgeneration“.

Film im Internet

Der Film kann ab 1. Dezember auch auf der Website https://www.virtuelles-stadtmuseum-winnenden.de angeschaut werden. Er wird eingebunden in die Ausstellung über 75 Jahre Volkshochschule; die sich im Themenraum „Bildung“ befindet.