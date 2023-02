Film: Während Corona in Nepals Bergen gestrandet

Schorndorf. „Mahadevi“, der Verein zur Förderung von Frauen in Nepal, und das Kino Kleine Fluchten in der Manufaktur Schorndorf laden zu einem bewegenden Film über eine Geschichte der Selbstfindung, der Liebe und des Zusammenhalts ein.

„Namaste Himalaya“ wird am Samstag, 11. Februar, 18 Uhr, und am Sonntag, 12. Februar, 17 Uhr im Kino kleine Fluchten in der Manufaktur im Hammerschlag gezeigt.

Die beiden Filmemacher Anna Baranowski und Michael Moritz sind bei beiden Aufführungen anwesend und stehen nach dem Film noch für Fragen zur Verfügung.

Der Film „Namaste Himalaya - Wie ein Dorf in Nepal uns die Welt öffnete“ erzählt die berührende Geschichte von Michael Moritz und Anna Baranowski, zwei Weltbummlern, die beim Ausbruch der Pandemie in Nepal stranden.

Als die Städte abgeriegelt werden, finden die beiden Zuflucht in einem kleinen Bergdorf. Dort, am Fuße der Achttausender, finden sie Obdach und ein Wellblech über dem Kopf.

Misstrauisch begrüßen die Einheimischen sie mit „Namaste Corona“, besorgt über das Virus, das die westlichen Besucher mitbringen könnten. Der Argwohn schwenkt allerdings in Zusammenhalt um, als die Nahrungsvorräte knapp werden und der Hunger größer wird. So werden die beiden für ein knappes halbes Jahr Teil einer Gemeinschaft und erleben die Einzelschicksale ihrer Nachbarn hautnah mit.

Ein bewegender, mitreißender Film über das Reisen in die Ferne und ins Innere, teilen die Veranstalter mit. Und ein mitreißender und ernsthafter autobiografischer Dokumentarfilm, der immer mehr an Tiefe gewinnt, ohne dabei seine Leichtigkeit zu verlieren.

Erlös für Frauenschulen in Nepal

Der Reinerlös fließt in die drei Frauenschulen in Nepal, die der Verein unterhält. Genaueres zu den Projekten steht auf www.verein-mahadevi.de.

Der Eintritt kostet 9 Euro. Karten können per E-Mail reserviert werden: reinh.keller@t-online.de.