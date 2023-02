Finest Classic Rock mit BackdoorMen

Sulzbach/Murr. Mit Finest Classic Rock gastieren die BackdoorMen am Freitag, 10. Februar, bei der Live-Reihe „Kultur im Kessel“ in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr. Showtime ist um 20 Uhr.

Die BackdoorMen stehen für kernigen handgemachten Rock aus den Anfangstagen der Rock-Musik. Geprägt durch die Einflüsse dieser Zeit hat sich das Trio der Musik ihrer musikalischen Vorbilder wie Led Zeppelin, Black Sabbath und Deep Purple verschrieben.

Besonderes Augenmerk legen George Back (Gitarre, Gesang), Rolando Door (Schlagzeug) und Jogi Men (Bass, Gesang) auf die Auswahl der Stücke. Diese sind dem geschulten Zuhörer zwar bekannt, werden jedoch nicht unbedingt von jeder Cover-Band gespielt. Mehr und mehr werden die Songs in ganz eigenen Versionen präsentiert. Kleine Schätze der Rock-Geschichte erwachen durch das dynamische und kraftvolle Zusammenspiel der Musiker zu neuem Leben.

„Kultur im Kessel“ wird gefördert durch Neustart Kultur, Initiative Musik und durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).

Der Eintritt beträgt 10 Euro im Vorverkauf und – falls noch vorhanden – 13 Euro an der Abendkasse. Tickets im Vorverkauf/Platzreservierungen und Informationen gibt es auf www.belinda-discothek.de/kultur-im-kessel, über die E-Mail-Adresse info@belinda-discothek.de und telefonisch unter 0 71 93/65 50 oder 01 76-43 82 95 79.