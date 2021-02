„Fit Food Rallye“ startet auf dem Wochenmarkt

Waiblingen. Die erste von drei Aktionen der „Fit Food Rallye“ auf dem Waiblinger Wochenmarkt startet am Mittwoch, 24. Februar. Initiatoren der Challenge sind Leichtathlet Marcel Fehr, die Wirtschaft, Tourismus und Marketing (WTM) GmbH und die AOK.

Marktmangerin Jeannine Böhmler freut sich über das erneute Zustandekommen des Wettbewerbs: „Schon in den letzten Jahren konnten wir neue Sportbegeisterte gewinnen, die noch heute zu den Stammteilnehmenden und Stammkunden des Wochenmarkts zählen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit Marcel Fehr und der AOK solch eine Aktion wieder ermöglichen können und bin gespannt auf die jeweiligen Aufgaben.“

„Jeder für sich und trotzdem zusammen“

Aufgrund der aktuellen Situation haben sich die Organisatoren etwas einfallen lassen, dass trotz der bestehenden Pandemie die beliebte Aktion stattfinden kann. Getreu dem Motto „Jeder für sich und trotzdem zusammen“ können Markt- und Sportbegeisterte wieder ganz auf ihre Kosten kommen.

Insgesamt gibt es drei Aktionen innerhalb von drei Monaten. Die erste Challenge beginnt am Mittwoch, 24. Februar. Die Teilnehmenden haben jeweils drei Wochen Zeit, um die Herausforderung zu bewerkstelligen und können an den Markttagen entweder alleine oder mit Partner an der Rallye teilnehmen.

Unterschiedliche Aufgaben

Jeweils zum Aktionsstart gibt Marcel Fehr die Aufgaben per Videobotschaft auf den Social Media Plattformen des Stadtportal Waiblingen @waiblingenstadtportal bekannt.

Die Sportler posten am Ende ihrer Challenge ein „Beweisfoto“ auf Instagram mit den Hashtags #fitfoodrallyewaiblingen, #waiblingerwochenmarkt, verlinken den Post mit @waiblingenstadtportal und senden das Ganze per E-Mail mit ihren Ergebnissen direkt an die WTM GmbH, jeannine.boehmler@waiblingen.de.

Die Aufgaben und Ergebnisse sind mit unterschiedlichen Punkten gewichtet. Am Ende zählt die Gesamtpunktzahl aller drei Challenges. Teilnehmen kann jeder, der Wert auf eine gesunde Ernährung und Sport legt und das mit ein wenig Spaß verbinden möchte. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Gewinnspiel

Die Challenge findet in folgenden Zeitabschnitten statt:

24. Februar bis 13. März

24. März bis 10. April

21. April bis 8. Mai

Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält eine Präsentkiste vom Wochenmarkt im Wert von 50 Euro. Unter allen Teilnehmenden wird zusätzlich ein individuelles Laufcoaching verlost.

Die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels finden Interessierte auf www.waiblingen.de/wochenmarkt/Wochenmarkt-Gewinnspiel_Fit-Food-Rallye.