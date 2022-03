Flötississimo – Ohren auf!-Konzert für Kinder

Kernen. „Flötississimo oder das Geheimnis, wie aus Luft Töne werden“ ist Gegenstand des Ohren auf!-Konzerts für Kinder am Samstag, 12. März in der Glockenkelter in Kernen. Konzertbeginn ist um 16 Uhr.

Geschichten, Experimente, Konzertantes und Virtuoses rund um eines der beliebtesten Musikinstrumente bietet das Kinderkonzert der Reihe „Ohren auf! - Konzerte für kleine Leute“ Wer kann auf einem Bambusrohr blasen? Wer findet die „Flatterzunge“? Wie klingt „Alle meine Entchen“ auf einer ganzen Wasserflaschen-Sammlung? Mit kurzen Musikstücken von Vivaldis Piccolokonzert bis hin zu Mozarts Vogelfänger-Lied werden verschiedenste Flöten von barocker Traversflöte über Blockflöte bis zur Querflöte vorgestellt. Und in einem Quiz dürfen die Kinder testen, ob sie deren Klänge unterscheiden können. Mit Britt Christiansen (Moderation, Klavier) und Kathrin Jöris (Flöten).

Das Konzert richtet sich an Kinder ab sechs Jahren, Einlass ist ab 15.30 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro. Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf online auf www.kernen.de aktuelleTickets. Fragen beantwortet gerne Arabella Niederberger 0 71 51-4 01 41 47; E-Mail a.niederberger@kernen.de. Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung. Das Tragen einer FFP2-Maske für alle Kinder ab 6 Jahren bzw. der Nachweis über vollständigen Impfschutz oder Genesung wird vorausgesetzt.

Eine Veranstaltung der Gemeinde Kernen im Remstal in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung Kernen im Remstal. Konzeption: Britt Christiansen.