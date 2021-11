Weinstadt. Auf Einladung des Jazzclubs Armer Konrad (JAK) spielt das international erfolgreiche Florian Hoefner Trio am Donnerstag, 2. Dezember, ab 20.30 Jazz im Stiftskeller, Stiftsstraße 32 in Beutelsbach. Einlass ist eine Stunde vor der Veranstaltung.

Jazzpianist und Komponist Florian Hoefner kann aus einer Vielzahl von Einflüssen schöpfen. Aufgewachsen in Deutschland, ausgebildet in New York City und nun zu Hause in Neufundland in Kanada, hat der gebürtige Nürnberger zu seinem eigenen Stil gefunden, der sich durch musikalische Vielfalt und Einfallsreichtum auszeichnet. Aktiv in Besetzungen von solo bis zur Big Band hat er sich als erfindungsreicher und wandlungsfähiger Künstler seinen Platz im zeitgenössischen Jazz geschaffen.

An diesem Abend ist er mit seinem Trio zu Besuch beim JAK. Musiker: Florian Hoefner, Klavier, Andrew Downing, Kontrabass, Nick Fraxer, Schlagzeug. Das Florian Hoefner Trio wird unterstützt durch das Canada Council for the Arts.

Mehr Infos zu Florian Hoefner und seinen Band-Projekten gibt es auf https://florian-hoefner.com.

Karten kosten Vorverkauf 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Gegebenenfalls werden Restkarten an der Abendkasse verkauft.

Auf https://www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf. Dort finden sich auch die aktuellen Coronabestimmungen.