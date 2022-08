Florian Ostertag live bei den Sandkastenfestspielen

Spiegelberg. Die Sandkastenfestspiele gehen in die nächste Runde: Multiinstrumentalist Florian Ostertag präsentiert am Samstag, 6. August, Songs aus seinem aktuellen Album „Flo and the machine“. Das Konzert im Kabirinett-Biergarten beginnt um 19.30 Uhr.

Eigentlich wollte Florian Ostertag Erfinder werden. Deswegen studierte er zunächst, wie es sich für einen Schwaben gehört, Ingenieurwissenschaften.

Seine Freizeit widmete er einer zweiten Leidenschaft, dem Schreiben von Songs. 2010 wollte er sich dafür ein Jahr Zeit nehmen. Statt in eine Ingenieurkarriere driftete Ostertag jedoch in gemeinsame Tourneen mit Philipp Poisel, der den Multiinstrumentalisten direkt als Bandmitglied verpflichtete. Es folgten sein Debutalbum „The Constant Search“, Auftritte bei TV Noir und zahlreiche Konzerte im In- und Ausland.

Jubiläumsalbum „Flo and the machine“

Aus einem Jahr wurden zwei, aus zwei drei und mittlerweile sind es über 10 Jahre, in denen der charismatische Songwriter mit einer alten Bandmaschine und in Begleitung diverser Flohmarkttechnik durch die Lande zieht.

Pünktlich zu diesem Jubiläum erschien sein aktuelles Album „Flo and the machine“, welches er seit dem Frühjahr 2020 auf die Bühnen bringt - natürlich mit den im Titel angekündigten Maschinen.

Der Eintritt ist frei – der Hut geht rum. Weitere Informationen unter 0 71 94/91 11 40 und auf www.kabirinett.de.