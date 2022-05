Lorch. Das Kloster Lorch liegt eindrucksvoll auf einem grünen Höhenzug über der Rems. Die Welt der Staufer steht hier im Mittelpunkt. Am Sonntag, 15. Mai, stehen die Tore der Anlage weit offen: Das Kloster Lorch lädt ein zum Internationalen Tag der Familie.

Das Programm ist vielfältig und spannend, Jung und Alt tauchen ein in die Welt der Staufer, Ritter, Kaiser und Prinzessinnen.

Ein spannendes Kombiangebot, das jeden Sonntag angeboten wird, ermöglicht, sowohl das Kloster Lorch als auch das Wäscherschloss bei einer spannenden Führung zu erleben. Der erste Führungsteil startet um 11 Uhr im Kloster Lorch und dauert eine Stunde. Weiter geht’s um 15 Uhr am Wäscherschloss.

Um 13.30 und 16.30 Uhr bietet die Familienführung „Stauferkind“ im Kloster Lorch einen etwas anderen Blick auf die Grablege der Staufer und ihre Welt an. Die Führung beschäftigt sich mit den Fragen: Wie war es, als Junge in einer Herrscherfamilie aufzuwachsen? Was musste ein Stauferkind lernen, um ein guter Ritter und späterer Herrscher zu sein?

Um 15 Uhr erleben die Familien bei der Flugschau in der Stauferfalknerei Greifvögel hautnah und im freien Flug.