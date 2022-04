Folk-Trio von Irlands Westküste

Schorndorf. Irish Folk erklingt am Sonntag, 24. April, 19 Uhr, in der Schurwaldhalle in Oberberken: Die Band Socks in the Frying Pan aus dem County Clare an der irischen Westküste ist zu Gast in der Schurwaldgemeinde.

Die Grafschaft Clare ist weit über Irland hinaus für ihren reichen Fundus an sehr guten Folkmusikern bekannt. Zuweilen hat man das Gefühl, diese oder jene Band, dieser oder jener Musiker habe den Folk-Zenit endgültig erreicht, und besser könne man nicht mehr spielen. Das mag sein.

Aber man kann die Musik anders spielen. Und genau das tun die drei jungen Männer aus Clare. Die Irish Music Association hat sie als „New Band of the Year“ ausgezeichnet.

Aodán Coyne hat sich rasch einen Namen als Gitarrist und Sänger innerhalb der irischen Folkszene gemacht, hat eine eigene CD veröffentlicht und schon in mehreren Formationen gespielt.

Shane Hayes wurde 2015 zum besten Banjo-Spieler Irlands gewählt. Er hat einen „Master in Irish Traditional Music“ der Universität Limerick.

Fiachra Hayes, der Bruder von Shane, ist für das Fiddlespiel der Band zuständig. Er hat schon viele Musikwettbewerbe gewonnen. Genau wie sein Bruder hat er sich auch schon auf anderen musikalischen Feldern bewegt, aber im Kern ist er stets der Musiktradition seines Heimatlandes verwurzelt geblieben.

Dem deutschen Publikum sind die drei seit ihrem Auftritt im Rahmen des „Irish Folk Festival“ 2017 bekannt. Neben ihrer musikalischen Virtuosität ist es ihre Bühnenpräsenz, die ihre Auftritte zu etwas Besonderem machen.

Die Halle ist ab 18 Uhr geöffnet, die Veranstaltung ist bewirtet. Der Eintritt kostet 19 Euro, ermäßigt 15 Euro für Schüler, Jugendliche, Schwerbehinderte. Tickets gibt es über kontakt@kulturgruppe-oberberken.de, 0 71 81/34 39 oder 48 52 15 und an der Abendkasse.

Bitte Hygieneregeln und Maskenpflicht beachten! Eintritt nur mit 2 G und tagesaktuellen Corona-Vorsichtsmaßnahmen!