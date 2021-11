Folkige Reise mit Thomas Roth und seiner Band

Sulzbach/Murr. Im Rahmen der Live-Reihe „Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ geben Thomas Roth und Band am Donnerstag, 25. November, um 20 Uhr ein Konzert in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr.

Thomas Roth und Band laden dabei zu einer folkigen Reise mit klassischen Anklängen durch Länder wie Wales, Italien, Spanien, Peru oder Metropolen wie München ein.

Der Vollblutmusiker hat sich als Ausnahme-Nyckelharpa-Spieler einen Namen gemacht und seinen eigenen Stil mit diesem historischen Instrument entwickelt.

Begleitet wird Thomas Roth von Harald Scharpfenecker (Akustische Gitarren) und Joe Doll (Schlagzeug, Marimba).

Voller Energie, Hingabe und Spielfreude präsentieren die Musiker Eigenkompositionen und Traditionals.

„Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ wird gefördert von Neustart Kultur, Initiative Musik, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie der Gema. Nur so ist es möglich, dass die Belinda zum Begegnungs- und Kulturort werden kann.

Aufgrund der derzeitigen Coronaregelungen müssen Plätze reserviert werden, da die Gästezahl begrenzt ist.

Reservierungen per E-Mail an info@belinda-discothek.de oder unter0 71 93/65 50 und01 76/4 382 95 79 oder0162-3398923.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.

Dank der Förderung ist der Eintritt frei. Um eine Spende wird gebeten.