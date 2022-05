Formation Kapelye Corazón mit „Verrücktes Herz“

Waiblingen. Die Kapelye Corazón spielt am Mittwoch, 25. Mai, ab 20 Uhr Liebeslieder aus angrenzenden und ferneren Welten im Kulturhaus Schwanen, Winnender Straße 4, in Waiblingen.

Die Liedauswahl der fünf Dresdener Musikerinnen und Musiker, die aus verschiedenen „Welten“ wie Klassik, Klezmer, Weltmusik und Canzion kommen, ist gekennzeichnet von der Balance zwischen Leichtigkeit und Tiefe sowie lieblicher und rauer Klanglichkeit. Kurzweilige Moderationen vermitteln sowohl Hintergründe als auch Textübersetzungen.

Dele Divane - verrücktes Herz

„Beim Trommeln stört mich das Herz – es zwingt mir seinen Rhythmus auf“ ist einer der schönsten Aphorismen des polnischen Schriftstellers Stanislaw Jerzy Lec. Diese Störung ist es, die „Kapelye Corazón“ veranlasst hat, mit „Verrücktes Herz“ ein musikalisches Programm zusammenszustellen, dessen Lieder zeigen, wie sehr unser Herz Einfluss nimmt auf unser Tun und Sehnen und unser Verlangen nach Frieden.

Lieder von Mikis Theodorakis, Zülfü Livaneli, Tom Waits, jiddische Lieder und kubanischer Bolero sind dabei:

Ob es eine Verbeugung vor den Frauen und Mädchen wie im mazedonischen „Makedonsko Devoice“ ist oder die temperamentvolle satirische Verherrlichung der verlorenen Heimat wie in dem jiddischen Lied „Rumenye“ oder das Verlangen nach der Geliebten im sefardischen „Por la tu Puerta“ oder die Liebes-Klage aus tiefstem Herzen in dem kubanischen Bolero „Lagrimas Negras“, die Trauer über die unerreichbaren Freunde im türkischen Exilgesang „Kardesin Duymaz“, die melacholische Ironie im persischen Titellied oder die Verzweiflung über die Einsamkeit wie in „More than rain“ von Tom Waits, oder in „To treno fevgi stis okto“ von Mikis Theodorakis: „Corazon oscuro“ (das dunkle Herz) im Lied von Silvio Rodriguez gibt Melodie und Klang vor. Und es verlangt nach Frieden, wie das jiddische „Lid fun Sholem“ erzählt. Frieden. Was brauchen wir dringender?

Besetzung: Klara Fabry: Klarinetten, Karolina Petrova: Gesang, Violine, Mandoline, Bassukulele, Anna von Koch: Cello, Pablo Gomez: Gesang, Gitarre, Perkussion, Paul Hoorn: Gesang, Akkordeon.

Karten

Karten gibt es im Vorverkauf online und an allen Vorverkaufsstellen (reservix) für 13 Euro, ermäßigt 9 Euro, und an der Abendkasse für 15 Euro, ermäßigt 11 Euro. Eine Reservierung für die Abendkasse ist telefonisch möglich: 0 71 51/50 01-16 74.