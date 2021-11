Fortsetzung der Kufo-Lesereihe „Daheim“

Schorndorf. Nach dem erfolgreichen Auftakt der im Juli gestarteten Lesereihe unter dem Motto „Daheim“ veranstaltet das Kulturforum im November zwei weitere Lesungen in der Q-Galerie für Kunst Schorndorf. Die Sektion Literatur des Kulturforums lädt ein, Autorinnen und Autoren zu begegnen, die in unserer Region leben und schreiben.

Der in Backnang geborene und seit kurzem in Schorndorf lebende Autor Kai Wieland liest am Donnerstag, 18. November, 20 Uhr, aus seinem Roman „Zeit der Wildschweine“ - nominiert für den Alfred-Döblin-Preis. Ein wichtiger Roman über Halt und Entwurzelung in der globalisierten Welt.

Was bleibt, wenn das Streben nach Individualität alles beherrscht? Reisejournalist Leon träumt von Selbstverwirklichung – für die Beständigkeit seiner Familie hat er wenig Verständnis. Als sich die Gelegenheit bietet, der Enge der Heimat zu entfliehen, greift er zu. Doch auf der Reise geraten Leons Gewissheiten ins Wanken. Wie hoch ist der Preis für ein Leben ohne Verpflichtungen?

Ein weiteres Highlight bildet zum Abschluss dieser Reihe am Sonntag, 21. November, 17 Uhr, der in Stuttgart lebende Autor Frank Rudkoffsky mit seinem Roman „Fake“, der 2019 für den Literaturpreis der unabhängigen Verlage nominiert wurde.

Abschluss mit Frank Rudkoffsky

Eben noch träumten die Stuttgarter Sophia und Jan von der großen Karriere und einer Weltreise, dann verändert ein Baby alles. Max schreit unentwegt, bis Sophia heimlich ein Ventil für ihren Frust findet: das Internet! Eben dort hütet der erfolglose Journalist Jan ein Geheimnis, das ihn in die Schusslinie aggressiver Trolle und das Wohl der Familie in Gefahr bringt.

Karten im Vorverkauf

Zu beiden Veranstaltungen kostet der Eintritt jeweils im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 12 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Tickets sind in Schorndorf in der Buchhandlung Osiander, Marktplatz 14-16,0 71 81/ 92 01 00, und in der Bücherstube Seelow, Oberer Marktplatz 5,0 71 81/6 23 70, erhältlich. Außerhalb von Schorndorf gibt es Karten bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.reservix.de.

Alle Informationen gibt es auf www.kulturforum-schorndorf.de und im ausliegenden Flyer.