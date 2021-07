Frühschoppen für Fans des New-Orleans-Jazz

Waiblingen. Jazz-Frühschoppen im Biergarten Schwaneninsel – am Sonntag, 1. August spielen ab 11 Uhr die Black Hat Stompers aus Neu-Ulm live für Fans des New Orleans Jazz.

Seit 29 Jahren schon begeistern die Black Hat Stompers ihr Publikum mit New Orleans Jazz, Dixieland, Blues und Swing. Spielfreude, Spaß und die Liebe zur Musik halten zusammen, was als Band aus Schülern und Studenten begann und sich erstmals im September 1991 um den Klarinettisten Martin Langmaier formierte.

Als Mitglied der lokalen Szene sind die Black Hats seitdem in der Originalbesetzung der im New Orleans Jazz üblichen Instrumentierung regelmäßig bei Konzerten, Kulturveranstaltungen und Festen in der Region zwischen Augsburg, Schwarzwald und dem Bodensee anzutreffen - und darüber hinaus bisweilen auch in China und Tunesien.

Musikalische Besetzung

Besetzung: Martin Langmaier (Klarinette), Daniela Langmaier (Saxophon), Uwe Helmig (Posaune), Stefan Mack (Trompete), Gerhard Abt (Tuba), Christoph Miller (Banjo), Peter Schwaderer (Piano), Frank Dziewior (Schlagzeug) und Svenja Lanquillon (Gesang).

Der Eintritt zum Frühschoppen ist frei. Bei unklarer Wetterlage bitte Informationen in den sozialen Medien oder unter0 71 51/98 69 70 einholen.